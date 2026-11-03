بيع فروخ «شاهين» بـ 319 ألف ريال

بيعت ثلاثة صقورٍ بمبلغ 319 ألف ريالٍ، الإثنين، في الليلة الـ 16 من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026، الذي يُنظِّمه حتى 30 نوفمبر الجاري.

وكانت البداية بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح الأمحاص، جنوب حزم الجلاميد، واشترك في طرحه تسعة طواريح. وبدأت المزايدة عليه بـ 70 ألف ريالٍ قبل أن يتم بيعه بـ 153 ألفًا. بعدها عُرِض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح رفحاء، واشترك في طرحه ستة طواريح. وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريالٍ، وبيع بـ 86 ألفًا. وكان ختام الليلة بالصقر الثالث شاهين فرخ، طرح حنيذ «وادي العجمان» للطاروح عبد الله تميم الدوسري. وبدأت المزايدة عليه بـ 50 ألف ريالٍ، ورسا على مالكه الجديد بـ 80 ألفًا.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية فقط، ولا يشمل الشاهين القرناس، والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقَل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي لإتاحة متابعة المزاد للصقَّارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور عديدًا من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفَّل بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزادٍ تنافسي مباشرٍ وسريعٍ، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، وعبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.