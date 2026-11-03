أمام الإماراتيين.. الـ 25 يغري الهلال آسيويّا

يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم لمواجهة خصمه شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة أبطال آسيا للنخبة الموسم الجاري.

ويملك الهلال أرقامًا مميزة أمام أندية الإمارات في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث لعب 48 مباراة حقق خلالها 24 انتصارًا وخسر 9، فيما تعادل في 14.

ولا يعد الهلال هو الطرف الأفضل أمام الإماراتيين من حيث عدد الانتصارات فقط، بل يتفوّق أيضًا على مستوى الأهداف، إذ سجَّل لاعبوه 79 هدفًا أمام فرق الإمارات، فيما استقبلت شباكه 54 هدفًا.

ويعد فريق العين هو الأكثر مواجهة للهلال بين أندية الإمارات، إذ واجهه في 16 مباراة سابقة، حقق خلالها الهلال 8 انتصارات وخسر 6 إضافة إلى تعادلين.

أما شباب الأهلي، منافس الهلال المنتظر في نخبة آسيا، فقد واجهه الهلال 5 مرات من قبل في البطولة القارية، حقق خلالها الهلال 3 انتصارات إضافة إلى هزيمة واحدة وتعادل، وسجَّل لاعبو الهلال 7 أهداف، بينما سجَّل لاعبو شباب الأهلي 4.

هذا ويتصدر الفرنسي بافيتمبي جوميز ترتيب هدافي المواجهات المباشرة بين الهلال وشباب الأهلي في آسيا، إذ سجَّل المهاجم السابق للهلال 3 أهداف، بينما سجَّل البرازيلي إيجور جيسوس، لاعب شباب الأهلي السابق، هدفين.

يذكر أنَّ فريق الهلال حصد 6 نقاط حتى الآن بعد أول 3 جولات من خلال انتصارين وخسارة واحدة، إذ فاز على الغرافة بنتيجة 2ـ1، ثم انتصر على السد 2ـ0، بينما خسر أمام الشمال القطري بنتيجة 1ـ3.

في المقابل، حصد شباب الأهلي 9 نقاط حتى الآن بعد 3 انتصارات متتالية، إذ فاز على تراكتور الإيراني بهدف، ثم على الاتحاد بنتيجة 2ـ1، وعلى استقلال طهران بنتيجة 2ـ0.