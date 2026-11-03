الرياض تستضيف مهرجان الأفلام الأوروبية

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الأفلام الأوروبية في الرياض، الإثنين.

ويشهد المهرجان مشاركة 16 فيلمًا من 16 دولةً أوروبيةً، بتنظيمٍ من مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، وبالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشركة الصور العربية، وفوكس سينما، وفندق فيرمونت، وبدعمٍ من هيئة الأفلام السعودية.

ويتضمَّن المهرجان عروضًا لأفلامٍ حاصلةٍ على جوائزَ دوليةٍ، إلى جانب جلساتٍ حواريةٍ، وفعالياتٍ تجمع صُنَّاع الأفلام الأوروبيين والسعوديين بهدف تعزيز التبادل الثقافي والسينمائي.

وتنظَّم العروض الجماهيرية خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر الجاري بفوكس سينما سينشري كورنر في الرياض.