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تحضيرات أرسنال

2026.11.03 | 04:06 pm
أجرى لاعبو فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصة تدريبية بمقر النادي ضمن التحضيرات لمواجهة سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (الفرنسية)
تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال