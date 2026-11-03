تحضيرات أرسنال

أجرى لاعبو فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصة تدريبية بمقر النادي ضمن التحضيرات لمواجهة سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (الفرنسية)