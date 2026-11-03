الهلال.. إنزاجي يستبعد اليامي

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، حمد اليامي، الظهير الأيمن، عن مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، التي تُجرى في الـ 09:15 من مساء الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن عدم جاهزية اليامي أجبرت إنزاجي على استبعاده، إلى جانب المصابين سالم الدوسري، قائد الفريق، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، إضافةً إلى الموقوف انضباطيًّا الهولندي كريسينسيو سمرفيل.



وبيَّن أن المدرب سيُحدِّد، عصرًا، خلال الاجتماع الفني العناصر الأساسية والبدلاء في القائمة قبل انطلاق المباراة القارية بساعاتٍ.

ويحتل الهلال المركز السابع في قائمة ترتيب مجموعة الغرب برصيد ست نقاطٍ بعد الفوز على الغرافة والسد القطريين، والخسارة أمام مواطنهما الشمال في الجولة الماضية، في حين يقف شباب الأهلي الإماراتي ثانيًا، بعد مواطنه العين المتصدر، برصيد تسع نقاطٍ، جناها من الفوز في ثلاث مواجهاتٍ أمام تركتور والاستقلال الإيرانيين، والاتحاد السعودي.