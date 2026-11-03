ديوكوفيتش: تغلبت على مشاكلي قبل بطولة باريس

كشف الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، عن تغلبه على المشاكل الصحية التي أثَّرت سلبًا على موسمه، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إنهاء العام بأداء قوي، وذلك خلال مشاركته في بطولة باريس للأساتذة، ليضمن مقعدًا في البطولة الختامية للموسم.

وقال ديوكوفيتش، في تصريحات صحافية الثلاثاء: «هذا العام، تحوَّل ​التركيز ‌إلى الشعور بالراحة ⁠في ​الملعب بدلًا ⁠من اللعب الجيد، لأكون صادقًا، لأنَّ معظم البطولات التي شاركت فيها، كانت تمثل صراعًا كبيرًا من الناحية الصحية، لم يكن للأمر أيّ علاقة باستعداداتي أو بمدى كفاية تدريبي، فأنا أرى الكثير من الأشخاص الذين يحبون إبداء آراء الخبراء ويدعون معرفة ما يجري معي بالضبط لكنهم ⁠في الحقيقة لا يعرفون شيئًا».

وأضاف ديوكوفيتش: «كلما شعرت بتحسن في الملعب وهذا ما حدث أخيرًا، فإننا ‌نقترب أكثر من حل المشكلات التي عانيت منها خلال الـ12 شهرًا الماضية، لذلك ومنذ البداية، كان ⁠مستوى أدائي ⁠واستمتاعي داخل الملعب وشعوري العام رائعًا ما جعلني ألعب بشكل أفضل، كانت بكين أفضل بطولة لي هذا العام باستثناء بطولة أستراليا، كما أعتقد أنني قدَّمت أداءً جيدًا للغاية في بطولة بازل، بالطبع كانت تلك مباراة متقاربة انتهت بالخسارة، لكنني أحاول فقط الاستمتاع بالأسبوعين الأخيرين من الموسم، وأشعر بتحسن أكبر في الملعب في المقام الأول، ثم سيأتي الأداء، سنرى ما سيحدث بعد ذلك».

ويسعى ديوكوفيتش إلى الفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى في رقم قياسي، وذلك منذ فوزه بآخر لقب له في البطولات الكبرى خلال بطولة أمريكا المفتوحة عام 2023.

وبلغ النجم الصربي، المصنف الأول عالميًّا سابقًا، نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ونصف نهائي ويمبلدون، لكنه خرج مبكرًا من ‌بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا ‌المفتوحة.

وفاز ديوكوفيتش باللقب ‌102 في مسيرته في بكين أكتوبر الماضي، قبل أن يودع بطولتي شنغهاي ​وبازل.

ويحتل اللاعب الصربي، صاحب الـ39 عامًا، المركز الـ 11 في سباق التأهل إلى البطولة الختامية المنظمة في تورينو، حيث يتأهل الثمانية الأوائل إلى البطولة الختامية، على الرغم من أنَّ غياب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًّا، بسبب الإصابة يعزز فرص ديوكوفيتش.

ويلعب ديوكوفيتش ضد الفرنسي فالنتين فاشيرو في مباراته الافتتاحية ببطولة باريس للأساتذة مساء ​الثلاثاء.

وتعقب البطولة التي تنظم ​في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري، البطولة الختامية في الفترة من 15 إلى 22 من الشهر ذاته.