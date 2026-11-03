انطلاق «شتاء الديرة» في موسم الرياض

انطلقت منطقة «شتاء الديرة»، إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته السابعة، التي تُنظِّمها شركة الديرة للتطوير، الإثنين، وسطَ إقبالٍ واسعٍ من الزوَّار الذين توافدوا لاستكشاف ما تُقدِّمه المنطقة من تجاربَ ثقافيةٍ وتراثيةٍ وترفيهيةٍ متنوِّعةٍ في أجواءٍ، تجمع أصالة الموروث المحلي، والتجارب المعاصرة، وتُتيح للجمهور استكشافَ أسواق منطقة الديرة ومعالمها، إلى جانب خيارات التسوُّق، والمأكولات، والأنشطة التفاعلية والترفيهية.

وشهدت انطلاقة «شتاء الديرة» مسيرةً احتفاليةً، بدأت من متنزَّه الديرة، مرورًا بشارع العطايف، ووصولًا إلى ساحة القيصرية وسطَ تفاعلٍ كبيرٍ من الزوَّار مع العروض والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لها، في مشهدٍ عكس أجواء المنطقة وهويتها، وشكَّل بدايةً لبرنامجٍ يمتدُّ على 128 يومًا، ويُقدِّم مجموعةً من التجارب والأنشطة التي تستحضر الطابع الأصيل للديرة، وتُبرِز مقوماتها الثقافية والتراثية.

وتضمُّ المنطقة برنامجًا متنوِّعًا، يشتمل على عددٍ من المواقع، والأسواق التاريخية، والمساحات العامة، إلى جانب تقديم أنشطةٍ وتجاربَ تناسب مختلف فئات الزوار، وتجمع بين الثقافة والتراث والترفيه، وخيارات التسوُّق والمأكولات، ما يمنح الجمهور فرصةً للتجوُّل بين معالم المنطقة، والتعرُّف على تفاصيلها، والاستمتاع بأجوائها.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السابعة تقديم برنامجٍ متنوِّعٍ من الفعاليات والتجارب الترفيهية والثقافية والرياضية، إلى جانب الحفلات والعروض والفعاليات الجماهيرية، بما يعكس تنوُّع محتوى الموسم، ويقدِّم للجمهور خياراتٍ وتجاربَ متعدِّدةً طوال فترة تنظيمه.