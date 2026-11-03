بعد تأجيل الجولة الـ 13.. جوميز يريح الخليج

فضَّل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، خوض حصةٍ تدريبيةٍ اعتياديةٍ، الثلاثاء، لكنَّه سيمنح لاعبيه إجازةً خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشفت عنه مصادرُ «الرياضية».

وطبقا للمصادر ذاتها، ستتراوح هذه الإجازة بين خمسة أيامٍ وأسبوعٍ، وستبدأ الأربعاء، وتأتي بعد قرار رابطة دوري روشن السعودي تأجيل منافسات الجولة الـ 13 من البطولة.

ويهدف جوميز من هذه الخطوة إلى تخفيف الأحمال البدنية، وإراحة عناصر الفريق من أجل الاستشفاء والتعافي قبل استئناف التدريبات استعدادًا للمرحلة المقبلة.

من جهته، استغلَّ الجهاز الطبي فترة التوقف بوضع برنامجٍ تأهيلي وعلاجي خاصٍّ للاعب فهد الرشيدي، الذي يُعاني من إصابةٍ في العضلة الأمامية، من أجل ضمان جاهزيته للعودة إلى الملاعب، والالتحاق بالتدريبات الجماعية فور انتهاء الإجازة.

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب «روشن» برصيد 15 نقطةً، جمعها من ثلاثة انتصاراتٍ، وستة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث هزائم.