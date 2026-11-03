يايسله: لاعبو نيوكاسل لا ينفذون المطلوب في الملعب

أوضح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ إرسال الكرات ​الطويلة إلى نصف ملعب إيفرتون لم يكن ضمن خطة المباراة التي خسرها فريقه 0ـ1، على أرضه في الدوري الممتاز.

واعترف يايسله، الذي تولى المسؤولية أغسطس الماضي، عقب رحيل إيدي هاو، أنَّ لاعبيه يواجهون صعوبة في نقل ما تدربوا ⁠عليه في التدريبات إلى الملعب.

وقال المدرب ‌الألماني، صاحب الـ38 عامًا، في مؤتمر صحافي: «لدينا هوية واضحة ​للطريقة التي نريد ‌أن نلعب بها، نريد خاصة ‌في أرضنا أن نضغط على المنافس في مناطق متقدمة من الملعب».

وأضاف يايسله: «رأيتم أننا لم نكن شجعانًا بما يكفي للاستمرار ‌بنفس القوة حتى النهاية ولاتخاذ الخطوات الأخيرة، وإجبارهم على ارتكاب ⁠الأخطاء، كذلك ⁠في حالات الاستحواذ، لم يكن من الخطة إرسال الكرات الطويلة».

وتابع المدرب الألماني: «تحدثنا عن طريقة اللعب وكيف يمكننا صنع مشاكل للمنافس، وكيفية صنع مواقف 2 ضد 1 في الملعب، لكن مرة أخرى، لم يكن هناك الكثير مما يمكن رؤيته خلال 90 دقيقة. هذا أمر ​نحتاج إلى العمل ​عليه».

ولم يفز نيوكاسل سوى مرة واحدة في خمس مباريات ‌على أرضه ‌في الدوري حتى الآن ​هذا ‌الموسم، ويحتل ​المركز الـ 13، برصيد 11 نقطة من تسع مباريات.

ويزور نيوكاسل فريق فولهام في مباراته التالية، السبت المقبل.