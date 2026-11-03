القادسية.. هزازي يبدأ ملامسة الكرة

بدأ علي هزازي، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، ملامسة الكرة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تأهيله الطبي تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية مجدَّدًا بعد نهاية فترة التوقف الدولية المقبلة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وتعرَّض هزازي، 31 أغسطس الماضي، لتمزُّقٍ في الرأس القريب للعضلة المستقيمة للفخذ خلال التدريبات، ما استدعى تدخُّلًا جراحيًّا عاجلًا تحت إشراف أطباء متخصِّصين في إسبانيا.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، غاب اللاعب عن المشاركة في جميع مباريات الفريق ضمن دوري روشن السعودي، واكتفى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بالزج به 45 دقيقةً فقط خلال المباراة أمام الطائي ضمن دور الـ 32، في 17 أغسطس الماضي، التي انتهت بخماسيةٍ نظيفةٍ للفريق الشرقاوي.

وكانت «الرياضية» أشارت، وفق مصدرٍ خاصٍّ 6 أكتوبر الماضي، إلى أن الجهاز الطبي في النادي الشرقي حدَّد يناير المقبل موعدًا لعودة هزازي إلى المستطيل الأخضر، وسيسبق ذلك برنامجٌ إعدادي، ورفعٌ للمعدل اللياقي.