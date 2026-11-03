صليبا يعود إلى تدريبات أرسنال

شارك الفرنسي وليام صليبا، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الغائب عن الملاعب منذ كأس العالم 2026، في التدريبات مع زملائه، الثلاثاء، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام سلافيا براج التشيكي ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وتدرّب صليبا مع أبطال إنجلترا خلال الدقائق الـ 15 الأولى من الحصة التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في مركز تدريبات «لندن كولني».

ويُعد هذا أول ظهور للمدافع الفرنسي على أرض الملعب منذ نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف، التي اختتمها في يوليو وهو يعاني من آلام شديدة في الظهر.

وتعاقد أرسنال خلال فترة ما بين الموسمين مع إزري كونسا، قادمًا من أستون فيلا، بهدف تعويض غياب المدافع الفرنسي.

وقدَّم الدولي الإنجليزي مستويات جيدة في بداية الموسم إلى جانب البرازيلي جابرييل، الذي يشكل عادة ثنائية مع صليبا في قلب الدفاع.

وعلى الرغم من عودته إلى التدريبات الجماعية، تبدو فرص صليبا الذي خاض 38 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ضئيلة في الانضمام إلى القائمة التي سيعلن عنها زين الدين زيدان، مدرب «الديوك»، الجمعة المقبل، لخوض النافذة الدولية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويفتقد المنتخب الفرنسي أيضًا لخدمات ماكسناس لاكروا، الذي تعرض لإصابة مع فريقه تشيلسي الإنجليزي في أواخر أكتوبر الماضي.

ويواجه «الديوك» كلًا من إيطاليا 12 نوفمبر الجاري، في ميلانو، وتركيا بعدها بيومين في بوردو.