بعد الارتجاج.. الأهلي يفحص أتانجانا

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إصابته بارتجاجٍ خفيفٍ في منطقة الرأس نتيجة احتكاكٍ خلال شوط المباراة الأول أمام السد في الدوحة، العاصمة القطرية، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الطبي نقل أتانجانا، فور استبداله عند الدقيقة 18 من المباراة بزياد الجهني، إلى أحد المستشفيات الخاصَّة في الدوحة، وتم الاطمئنان على حالته الصحية، وعاد برفقة بقية عناصر البعثة إلى جدة في وقتٍ متأخرٍ من صباح الثلاثاء.

وبيَّن أن اللاعب سيخضع، في عيادة النادي مساء الثلاثاء، لمزيدٍ من الفحوصات من أجل التأكُّد من عدم وجود آثارٍ في منطقة الإصابة، لكنَّ المؤشرات التي خرج بها من المستشفى أكَّدت سلامته من ذلك.

من جانبٍ آخر، منح الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، لاعبيه إجازةً لمدة 24 ساعةً بعد العودة من الدوحة. وسيُحدِّد مع الجهاز الإداري، بعد دراسة الروزنامة المقبلة، مواعيد التدريبات، أو استمرارها لحين تجمُّع لاعبي المنتخب السعودي قبل المعسكر الخارجي المقبل ضمن «أيام فيفا».

وكان الأهلي تعادل دون أهدافٍ أمام السد في الجولة الرابعة من «النخبة»، ليحتل المركز الرابع في مجموعة الغرب برصيد ثماني نقاطٍ، مع تبقي أربع جولاتٍ على نهاية هذه الدور.