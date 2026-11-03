ابن داخل لـ«الرياضية»: فيسينج صدمني وأخطاء الاتحاد فادحة

حمَّل محمد بن داخل الجهني، رئيس نادي الاتحاد سابقًا، المدرب الألماني ينز فيسينج مسؤولية خسارة الفريق الأول لكرة القدم برباعية أمام العين في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مدافعًا عن الإدارة الحالية التي تولت زمام الأمور حديثًا، مطالبًا الجماهير بالصبر.

وقال لـ«الرياضية» الجهني، في حديث خاص الثلاثاء: «فيسينج يتحمل خسارة العين، من الألف إلى الياء، لقد ارتكب أخطاءً فادحة في التشكيلة، والخطة والطريقة الفنية، إضافة إلى عدم تعامله مع المنافس بشكل جيد وإصراره على عدم تثبيت الظهيرين، حتى باتت معظم الأهداف التي تلج شباك الاتحاد تأتي عن طريقهما».

وأبدى رئيس الاتحاد السابق اندهاشه من المدرب، قائلًا: «حقيقة صدمني فيسينج بعدم إشراك المهاجم الفرنسي جورج إلينيخينا في هذه المواجهة، وظلَّ حبيسًا بجانبه في دكة البدلاء حتى الدقيقة 67، وعندما دفع به صمَّم أن يلعب على الطرف ما أبطل مفعوله، على الرغم من أنه لاعب مميز وسريع وهداف».

وأضاف: «لا يمكن أن نحمل الإدارة الخسارة كونها حديث العهد بالفريق، لكن يجب عليها أن تجلس مع المدرب وتناقشه في أخطائه المتكررة، فالتعديل لا بد منه، ومناقشة السلبيات طريق الفوز وإرضاء الجماهير الوفية التي أتمنى أن تتحلى بالصبر قليلًا، فالخسارة واردة لكن لاعبي الاتحاد قادرون على التعويض».

وتعرض الاتحاد لخسارة 1ـ4 أمام العين الإماراتي، التي احتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة جعلت رصيده النقطي يتوقف عند النقطة الرابعة في المرتبة العاشرة من مجموعة «الغرب».

وسبق لابن داخل أن تولى رئاسة نادي الاتحاد خلال الفترة من 2011 إلى 2012، واستمر في الرئاسة موسمًا واحدًا، ويعد أحد أعضاء شرف النادي، وأشرف على الفئات السنية، وخلال رئاسته شارك في نسخة دوري أبطال آسيا بمسماها القديم، في 2011 خرج الفريق من نصف النهائي أمام جيونبوك الكوري.