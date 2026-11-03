في 3 دقائق.. ضمك يقلبها على الأخدود ويواصل انتصاراته

قلب فريق ضمك الأول لكرة القدم تأخره أمام الأخدود إلى انتصار مثير بنتيجة 4ـ3، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الغيني زينيو جانو التسجيل للأخدود عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك عبد العزيز الشهراني التعادل لضمك في الدقيقة «18»، لكن جانو عاد ليمنح فريقه التقدم مجددًا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة «29»، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخدود 2ـ1.

وفي الشوط الثاني، نجح الشهراني في إدراك التعادل مجددًا لضمك عند الدقيقة «47»، قبل أن يعيد الغيني جانو التقدم للأخدود بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة «84»، مكملًا ثلاثيته الشخصية.

ولم يستسلم ضمك للتأخر، إذ أدرك الجزائري عبد القادر بدران التعادل عند الدقيقة «87»، قبل أن يخطف عبد العزيز الشهراني هدف الانتصار الرابع في الدقيقة «90»، مكملًا ثلاثيته الشخصية، ليقود فريقه إلى قلب النتيجة خلال ثلاث دقائق.

وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة، صاعدًا إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأخدود عند سبع نقاط في المركز الـ 14.