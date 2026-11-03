باباس: عجمان صعب.. والعليان: ننتظر دعم جماهيرنا

توقَّع الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مواجهةً صعبةً أمام عجمان الإماراتي على ملعبه، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «تركيزنا عالٍ. عجمان فريقٌ كبيرٌ، وقدَّم بدايةً جيدةً، لذا ستكون المباراة صعبةً على الفريقين. نتمنَّى أن نحقق نتيجةً إيجابيةً، ونحصد النقاط الثلاث».

وعن تأثير الإصابات في حظوظ فريقه أمام عجمان، أجاب مدرب الاتفاق: «الإصابات ضربت عددًا كبيرًا من اللاعبين، لكنني أثق في زملائهم. الكل جاهزٌ لتقديم مستوى مميَّزٍ».

من جهته، تعهد مد الله العليان، ظهير أيمن الاتفاق، بتقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز على الفريق الإماراتي، وقال: «المواجهة مهمةٌ بالنسبة لنا، ونحتاج إلى النقاط الثلاث منها، ونأمل من جماهيرنا الحضور في المدرَّجات، ودعمنا لتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ».