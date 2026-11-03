الاتحاد الأسترالي: ندعم قرار تأجيل آسيا 2027

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الثلاثاء، تلقيه إخطارًا من الاتحاد الآسيوي بشأن قرار إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية، على أن تُجرى البطولة خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح الاتحاد الأسترالي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس موقع التواصل الاجتماعي، أنه تابع الأوضاع، مؤكدًا دعمه لقرار الاتحاد الآسيوي.

وقال أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي: «ندعم قرار الاتحاد الآسيوي بإعادة جدولة كأس آسيا، ونُقدّر التزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتقديم بطولة عالمية المستوى».

وأشار البيان إلى أنَّ مواجهتي المنتخب الأسترالي أمام قطر والأردن، خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، ستُجرَيان وفق البرنامج المحدد مسبقًا.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب الأسترالي في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق وسنغافورة وطاجيكستان، فيما ينتظر الإعلان عن جدول المباريات الجديد من الاتحاد الآسيوي.