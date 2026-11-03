جولف السعودية ومالبون.. شراكة حصرية في الخليج

أعلنت جولف السعودية، الثلاثاء، توقيع شراكة استراتيجية حصرية مع «مالبون»، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في أزياء الجولف وأسلوب الحياة، لتوزيع منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وبموجب الاتفاقية، تتولى جولف السعودية إدارة التوزيع الحصري لمنتجات «مالبون» بالجملة في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، إلى جانب قيادة توسع العلامة التجارية عبر متاجر التجزئة والمنصات الرقمية في المنطقة.

وتتضمن الشراكة افتتاح ثلاثة متاجر مستقلة تحمل علامة «مالبون»، إضافة إلى إطلاق منصة إقليمية للتجارة الإلكترونية، تستهدف خدمة العملاء في الأسواق الخليجية الست، على أن يُعلن عن مواقع المتاجر ومواعيد افتتاحها خلال الأشهر المقبلة.

وتبدأ الخطوة الأولى من التوسع عبر متجر «بيدوين» التابع لجولف السعودية، الذي يُعد أول متجر تجزئة فاخر متخصص في منتجات الجولف ضمن الوجهات التجارية المفتوحة في السعودية، بهدف تقديم منتجات العلامة العالمية إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي جولف السعودية لتطوير منظومة رياضة الجولف، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات التجزئة والسياحة والبنية التحتية، إلى جانب استقطاب العلامات التجارية العالمية إلى السوق السعودية.

وأكد نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، أنَّ الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو جعل رياضة الجولف أكثر جاذبية وارتباطًا بأنماط الحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أنَّ التكامل بين متاجر التجزئة والمنصات الرقمية والتجارب المجتمعية يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من المهتمين بالرياضة.

من جانبهما، أبدى ستيفن وإيريكا مالبون، المؤسسان المشاركان للعلامة التجارية، سعادتهما بالتعاون مع جولف السعودية، مؤكدين أهمية الابتكار والإبداع وبناء المجتمعات في دعم انتشار رياضة الجولف وتوسيع حضورها في المنطقة.

وتواصل جولف السعودية جهودها لتطوير اللعبة من خلال برامج ومبادرات عدة، أبرزها «GoGolf»، وبرامج تطوير الجولف للشباب والسيدات، إلى جانب تعزيز الشراكات التجارية التي تدعم نمو القطاع واستدامته.