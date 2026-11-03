13 نوفمبر.. «إثراء» يفتتح موسم الخبر ويطلق برنامجه الشتوي

يفتتح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، إحدى مبادرات أرامكو السعودية، موسم الخبر، 13 نوفمبر الجاري، في الواجهة البحرية بمدينة الخبر، بالتزامن مع إطلاق برنامجه الثقافي «شتاء إثراء 2026»، ضمن شراكته الرسمية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، ممثلةً بالهوية السياحية «روح السعودية»، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لإثراء.

ويشهد حفل افتتاح الموسم، الذي ينظم تحت شعار «الخبر: حكاية كتبها البحر»، مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، تتضمن استعراضًا للقوارب يجسد ارتباط المدينة بالبحر، وعرضًا للصيادين، إلى جانب فقرة شعرية يقدمها الشاعر السعودي عبد اللطيف المبارك، وعرض موسيقي لفرقة كارولا، والعرضة السعودية، فيما يختتم الموسيقي محمد رباط الحفل بلوحة موسيقية وطنية.

وفي السياق ذاته، ينظم المركز برنامج «شتاء إثراء 2026» للمرة الأولى في الظهران إكسبو، خلال الفترة من 12 إلى 28 نوفمبر الجاري، متضمنًا مجموعة من الفعاليات الثقافية والتجارب التفاعلية المخصصة لمختلف الفئات العمرية.

ويشتمل البرنامج على عروض حية وموسيقية، وأنشطة إبداعية، وورش عمل متنوعة، إضافة إلى مساحات تفاعلية تجمع الزوار والخبراء والمهتمين بالثقافة والفنون، بهدف تعزيز فرص التعلم والاكتشاف وتبادل التجارب.

وتأتي مشاركة «إثراء» في موسم الخبر ضمن جهود تعزيز الحراك الثقافي والسياحي في المنطقة الشرقية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإبراز الوجهات السياحية واستقطاب الزوار، وتقديم فعاليات تجمع بين الثقافة والترفيه والإبداع.

ويواصل المركز، من خلال برامجه ومبادراته، تقديم تجارب ثقافية وفنية تسهم في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز التواصل المجتمعي، وإتاحة فرص جديدة للتفاعل والإبداع.