جوران: نعرف نقاط ضعف الاتفاق

أكد الصربي جوران توفيجدزيتش، مدرب فريق عجمان الإماراتي الأول لكرة القدم، صعوبة المواجهة المقبلة أمام الاتفاق، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من ثالث مجموعات دوري أبطال الخليج، مشيرًا إلى امتلاك المنافس عناصر مميزة وثقلًا فنيًا كبيرًا، ما يجعل ملاقاته تحديًا قويًا.

وفي مؤتمر صحافي عشية اللقاء، قال جوران: «نخوض المباراة الثالثة لنا بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين، ولدينا أدوات مميزة للخروج بنتيجة إيجابية، وثقة كبيرة في اللاعبين. الأهم هو التركيز طوال 90 دقيقة».

وأضاف: «تنتظرنا مباراة صعبة للغاية. سنلعب أمام فريق كبير وثقيل فنيًا ويمتلك عناصر مميزة، لذا لن تكون المباراة سهلة على الجميع».

وتابع المدرب: «لدي تجربة رائعة في السعودية مع الاتفاق، وسعيد اليوم بعودتي إلى هذا النادي». وأوضح أن فريقه درس الاتفاق جيدًا من خلال مبارياته الماضية، ويعرف نقاط قوته وضعفه، كما يدرك معاناته من العديد من الإصابات، مشيرًا إلى وجود إصابات في صفوف عجمان أيضًا.

وسبق للصربي، البالغ من العمر 55 عامًا، تدريب الاتفاق في موسم 2013ـ2014، وشهدت تجربته 16 مباراة فقط، فاز بأربع منها، مقابل ستة تعادلات ومثلها من الهزائم.

من جانبه، وجه يوسف أحمد، حارس مرمى الفريق الإماراتي، خلال المؤتمر ذاته، الشكر إلى نادي الاتفاق على حسن الضيافة، قائلًا: «هذا الأمر ليس غريبًا على السعوديين».

وأضاف: «جئنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولدي ثقة كبيرة في زملائي داخل الملعب، والجميع يرغب في مواصلة الانتصارات، وأتمنى خروج المباراة بصورة مميزة بين الفريقين».

وأشار لاعب عجمان إلى وجود استراتيجية واضحة داخل النادي لإدارة المشاركات في جميع البطولات، مضيفًا: «هدفنا الظهور بصورة مشرفة في المباريات وتحقيق النقاط الثلاث في كل مباراة».

ويتصدر عجمان المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه بالمباراتين السابقتين محققًا ست نقاط، فيما لعب الاتفاق مباراة واحدة أنهاها منتصرًا، ويملك ثلاث نقاط.