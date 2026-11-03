روفانبيرا يعود إلى الراليات

أعلن فريق تويوتا الياباني، الثلاثاء، عودة الفنلندي كالي روفانبيرا، ​إلى بطولة العالم للراليات، الفائز بلقبها مرتين، العام المقبل، بعدما رحل عن منافساتها في 2025 لتجربة سباقات الحلبات.

وقال روفانبيرا في بيان صحافي أصدره الفريق: «أستمتع بفرصة فعل أشياء مختلفة، لكن الرالي كان جزءًا كبيرًا من حياتي، وبطبيعة الحال بدأت أفتقد إلى القيادة بعد فترة».

ويُشارك الفنلندي، صاحب الـ26 عامًا، في جزء من الموسم، ما يتيح لسائقين آخرين، ‌من بينهم ‌الفرنسي سيباستيان أوجييه، ​بطل العالم ‌تسع ⁠مرات، ​المشاركة في ⁠سباقات محددة.

وفي 2022، أصبح روفانبيرا ⁠أصغر سائق يتوج ببطولة ‌العالم للراليات عن ‌عمر 22 عامًا، ثم ​غادر لاستكشاف فرص ‌أخرى، وبسبب مشاكل صحية، علّق خططه ‌للمشاركة في سباقات الحلبات.

وينضم إلى روفانبيرا أوت تاناك، الذي توج بطلًا مع تويوتا في 2019، ويعود بعد غياب ‌دام عامًا واحدًا.

ويدير تويوتا فريقين منفصلين بسيارتين مختلفتين، ⁠وستة سائقين إجمالًا في عصر القواعد الجديدة.

ويضم فريق تويوتا ريسنج كلًا من البريطاني إلفين إيفانز، بطل العالم 2026، والسويدي أوليفر سولبرج والفنلندي سامي باجاري، وسيطلق السيارة الجديدة «سيليكا رالي 1» للمرة الأولى قريبًا.

ويتنافس فريق جازو ريسنج تويوتا بسيارة جي.آر. ياريس الجديدة، التي سيقودها روفانبيرا وتاناك والياباني تاكاموتو كاتسوتا.

وحقق ​تويوتا ​العام الجاري لقب بطولة المصنعين للمرة السادسة تواليًا.