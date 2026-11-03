أخضر القدامى يبلغ النهائي الخليجي

تأهل المنتخب السعودي لقدامى لاعبي كرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026 بفوزه على نظيره البحريني 5ـ4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت، الثلاثاء، على ملعب حمد بن خليفة في الدوحة العاصمة القطرية ضمن منافسات دور الأربعة.

وافتتح الأخضر السعودي النتيجة عبر صالح الغوينم عند الدقيقة 26، وأدرك الأحمر التعادل مستفيدًا من هدف عكسي سجله مشعل السعيد بالخطأ في مرماه بعد أن حاول إبعاد تسديدة علي سعيد حارس مرمى المنتخب البحريني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الأخضر في النهائي المقرر الخميس مع الفائز من مباراة قطر والعراق «حامل اللقب».

وبدأ خالد القروني، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بتشكيلة أساسية ضمت كلًا من مبروك زايد في حراسة المرمى، راشد الرهيب، ماجد العمري، مشعل السعيد، عبد الله شهيل، جمعان الجمعان، صالح الصقري، صاحب العبد الله، حسين النجعي، صالح الغوينم، عبد العزيز السعران.

وكان الأخضر بلغ نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين على عمان 3ـ1، والعراق 1ـ0، وتعادل مع الكويت 1ـ1.

يشار إلى البطولة التي شهدت مشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، تُلعب مبارياتها من شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء تبديلات غير محدودة، فيما تُحسم مباريات الأدوار الإقصائية بركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.