بعد 6 مباريات.. الأهلي يقيل مدرب السيدات

أعلنت إدارة النادي الأهلي تكليف الصربي دراجان فوكوفيتش بقيادة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، خلفًا للآيسلندي ثور أرناسون، الذي أقيل من منصبه.

وكتب الحساب الرسمي لفريق الأهلي للسيدات عبر منصة «إكس»: «دراجان مدربًا للفريق الأول لكرة القدم للسيدات»، مضيفًا أن قرار إقالة الآيسلندي ثور، يأتي في إطار التغييرات الفنية على الجهاز التدريبي للفريق.

وكان الآيسلندي أرناسون تولى تدريب الفريق الأهلاوي في أغسطس الماضي خلفًا للأردنية منار الفريج.

وجاء قرار الإقالة بعد أن اكتفى الفريق بتحقيق فوز وحيد وتعادل، مقابل أربع خسائر خلال ست جولات في الدوري الممتاز للسيدات، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما اهتزت شباكه 24 مرة.

وتلقى الأهلي للمرة الأولى في تاريخه خسارتين بنتيجتين قاسيتين، وكانتا أمام الهلال 0ـ9، والقادسية 0ـ10.

ويبدأ دراجان، الذي يتولى تدريب الفئات السنية بالنادي، مهمته مع الفريق الأول بمواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للسيدات.