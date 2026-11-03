رازوفيتش: نعرف الفيصلي.. والتأهل هدفنا

أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة الفيصلي الأردني على ملعب النادي في بريدة، الأربعاء، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا2.

وتجرى المباراة بعد نحو أسبوع من لقاء الفريقين في الدور الأول من مرحلة المجموعات الذي انتهى بفوز «سكري القصيم» 2ـ0، وفي هذا الصدد قال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «واجهنا الفيصلي قبل 6 أيام، ونعرف جيدًا ما يمكن أن نتوقعه في هذه المواجهة، كما نعرف شخصية الفريق وأسلوبه، وندرك أنهم سيدخلون المباراة برغبة في رد الاعتبار».

وأضاف مدرب التعاون: «طموحاتنا كبيرة في هذه البطولة وإذا سنحت لنا الفرصة سنحسم بطاقة التأهل أمام الفيصلي».

وتابع المدرب الصربي: «حضرنا للمباراة بشكل جيد، واستعدنا بعض اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا».

وعن تأثير الحضور الجماهيري على حظوظ فريقه في اللقاء، أجاب رازوفيتش: «سعيدون بعودة الجماهير، فهم حافز وداعم قوي للفريق، وتأثيرهم دائمًا ما يكون واضحًا داخل الملعب، ونحن متشوقون لرؤيتهم ونتطلع إلى دعمهم ومساندتهم لنا».

من جهته، شدد الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع التعاون، على أهمية كسب نقاط الفيصلي من أجل حسم التأهل، وقال: «نستعد للفيصلي كما نستعد لأي مواجهة ونعمل على أن نكون في كامل جاهزيتنا بنسبة 100 في المئة من أجل حسم التأهل، وبإذن الله يحالفنا التوفيق ونحقق هدفنا».

وعن شريكه في مركز قلب الدفاع، رد بلعيد: «جئت إلى هنا لأقدم 100 في المئة من مستواي في كل مباراة ولا يهمني من ألعب بجانبه، فجميع اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، وما يهمني هو أن نبذل قصارى جهدنا ونقدم كل شيء من أجل تحقيق الفوز».

ورد المدافع الجزائري على سؤال يتعلق بحظوظ فريقه في المنافسة على اللقب الآسيوي قائلًا: «نستعد لكل مباراة على حدة، ولا نريد استعجال الأمور، تركيزنا الآن منصب على مواجهة الفيصلي وبإذن الله تُكلّل جهودنا بمكافأة أنفسنا وجماهيرنا بتحقيق لقب البطولة».