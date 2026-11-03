الرحموني يمنح الأخضر ذهبية سباحة داكار

حقق رامي الرحموني، لاعب فريق السعودية للسباحة، الميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة للرجال، الثلاثاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها داكار العاصمة السنغالية حتى 13 نوفمبر الجاري.

وسجل الرحموني زمنًا قدره ثلاث دقائق و47.86 ثانية، متقدمًا على الروسي بوجدان توروبكين، الذي حل ثانيًا بزمن ثلاث دقائق و50.44 ثانية، والمكسيكي دانيال سابوريو جريلو الذي جاء ثالثًا بزمن ثلاث دقائق و53.72 ثانية.

وتُعد هذه الميدالية الأولى من نوعها للسباحة السعودية في تاريخ مشاركات السعودية بدورات الألعاب الأولمبية بشكل عام، والثانية لفريق السعودية على مستوى الميداليات الذهبية في تاريخ الدورة، بعد ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس 2018».

ومن المقرر أن يواصل الرحموني مشاركته في الدورة، الجمعة المقبل، بخوض منافسات سباق 200 متر حرة للرجال.

وحضور الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مراسم تتويج أصحاب المراكز الأولى.