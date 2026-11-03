بعد جراحة القلب.. إسكتلندا تستدعي مكتوميناي

استدعى المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، سكوت مكتوميناي، لاعب الوسط، والمدافع كيران تيرني، والمهاجم تشي آدامز، للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية المقررة الشهر الجاري ضد مقدونيا الشمالية وسويسرا.

وخضع مكتوميناي «29 عامًا»، لاعب نابولي، لجراحة بسيطة في القلب سبتمبر الماضي، ما أدى إلى غيابه عن فترة التوقف الدولية الأخيرة، كما عاد تيرني الظهير الأيسر إلى سيلتك، وآدامز مهاجم تورينو من الإصابة.

وأوضح بيان من الاتحاد المحلي للعبة عن استدعاء المدافع جيمس بنريس، المعار من أيك أثينا اليوناني إلى رينجرز الإسكتلندي، إلى التشكيلة للمرة الأولى.

وخلت التشكيلة من اسم سكوت ماكينا، قلب دفاع دينامو زغرب الكرواتي، بسبب مشكلة في الظهر. كما استبعد لينون ميلر «أودينيزي»، وجوش دويج «ساسولو»، وكولبي دونوفان «سيلتك»، وجيمس ويلسون «هارت أوف ميدلوثيان».

وتحتل إسكتلندا المركز الثالث في المجموعة الأولى من المستوى الثاني بأربع نقاط من أربع مباريات، متأخرة بفارق ثلاث عن سلوفينيا، صاحبة المركز الثاني، وثماني نقاط عن سويسرا المتصدرة.

وتستضيف إسكتلندا منتخب مقدونيا الشمالية في 13 نوفمبر قبل أن تسافر لمواجهة سويسرا بعدها بثلاثة أيام.