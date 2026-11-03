بالاس يستأنف طرد ماتيتا

استأنف نادي كريستال بالاس الإنجليزي ضد قرار البطاقة الحمراء التي تلقاها الدولي الفرنسي جان فيليب ماتيتا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في الخسارة أمام توتنام السبت، والتي قد يوقف بموجبها ثلاث مباريات، وذلك بحسب تقارير صحافية.

وطرد ماتيتا مباشرة بسبب تدخله على الهولندي ميكي فان دي فين قلب الدفاع، وأصابه في وتر أخيل بعد مرور 13 دقيقة على انطلاقة المباراة التي خسرها فريقه بهدفين نظيفين لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأشهر الحكم مايكل أوليفر في البداية بطاقة صفراء، لكن تم استدعاؤه إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد VAR ليعود بعدها لإخراج البطاقة الحمراء بعد أن ظهرت نقطة التلامس على وتر أخيل، وليس بالقرب من الكرة وهو ما يستوفي جميع شروط اللعب الخشن الخطير.

ويواجه اللاعب، البالغ 29 عامًا، عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، ولكن قد يتم إلغاء الإيقاف أو تخفيفه في حال نجاح الاستئناف.

في غياب ماتيتا، يُعد الإنجليزي إيدي نكيتياه المهاجم الوحيد المتاح لبالاس، في ظل غياب النرويجي يورجن ستراند لارسن بسبب إصابة الكاحل. ويمثل هذا الغياب ضربة قوية لمدرب «النسور» بيير ساج، الذي يكافح من أجل البقاء في منصبه قبل فترة التوقف الدولي.

ويستضيف بالاس ليفربول الأحد، بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط من آخر ست مباريات له في الدوري الممتاز، ويحتل المركز الـ 18 بسبع نقاط.