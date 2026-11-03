الهلال يواجه شباب الأهلي برأسي حربة

جمع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بين رأسي حربة في التشكيل الذي اختاره لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووضع إنزاجي المهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي إلى جوار زميله الإنجليزي أولي واتكينز في الخط الأمامي.

وللمرة الأولى، يبدأ اللاعبان معًا، بعدما اعتاد المدرب على إشراك أحدهما فقط في التشكيل.

وواصل إنزاجي تطبيق سياسة التدوير مُبعدًا عناصر عدة بدأت المباراة الأخيرة أمام الفتح، السبت الماضي، في دوري روشن السعودي.

وقرر الإيطالي وضع محمد محزري، الظهير الأيمن، على مقاعد البدلاء للمرة الثانية خلال الموسم الجاري والأولى منذ ثلاثة أشهر.

وغاب الظهير عن القائمة تمامًا في المباراة القارية الماضية أمام الشمال القطري، بينما جلس بديلًا مرة واحدة أمام الرائد، أغسطس الماضي، ضمن منافسات كأس الملك، وبخلافهما لم يغادر التشكيل قط.

ويجدد إنزاجي الاعتماد على صبري دهل في مركز الظهير الأيمن استمرارًا للقرار الذي اتخذه أمام الشمال، فيما يُشرك متعب الحربي على الجهة الأخرى.

ويحرس المغربي ياسين بونو مرمى الهلال ويقف أمامه قلوب الدفاع الثلاثة علي لاجامي والتركي يوسف أكتشيشيك والسنغالي خاليدو كوليبالي.

ويضم خط الوسط محمد كنو والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والفرنسي سايمون بوابري، فيما يتقاسم ميتي وواتكينز المهام الهجومية.

ويجلس على مقاعد البدلاء، إلى جوار محزري، كل من محمد العويس، حارس المرمى، وحسّان تمبكتي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، وناصر الدوسري، ونوّاف الحبشي، ومراد هوساوي، وعبد الله العنزي، وسلطان مندش، وصهيب الزيد.

ويحتل الهلال المركز السابع في المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتقدم عليه شباب الأهلي، وصيف الترتيب، بفارق ثلاث نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة من الجولات الثلاث الأولى.