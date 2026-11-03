نيوم يعتمد ستة أجانب أمام الدحيل

يبدأ فريق نيوم الأول لكرة القدم مواجهته ضد الدحيل القطري، الثلاثاء، على ملعب نادي الوطني في تبوك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية، بقائمة أساسية تضم ستة لاعبين أجانب.

والأجانب الستة هم: البرتغالي لويس ماكسيميانو، والفرنسي مالانج سار ومواطنه ألكسندر لاكازيت، والأردني مهند أبو طه، والجزائري سعيد بن رحمة، واليوناني جورجيوس ماسوراس.

وإضافة إلى السداسي، تألف تشكيل نيوم من: خليفة الدوسري، محمد وليد، فيصل الغامدي، عبد الملك العييري، خليل العبسي.

في المقابل، وضع الفرنسي كريستوف جالتتيه مدرب نيوم 11 لاعبًا على دكة البدلاء، منهم مواطنه ناثان زيزي، ومهند آل سعد، وهارون كمارا.

ويدخل نيوم المباراة في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من فوز على شعب حضرموت اليمني 4ـ0، وخسارة أمام الشباب العماني 1ـ3، بينما يملك الدحيل 6 نقاط في صدارة المجموعة من فوزين متتاليين على الشباب العماني 3ـ0، وشعب حضرموت اليمني 2ـ1.