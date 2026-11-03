موسم الرياض.. إرث عالمي يوحد حلبات الملاكمة

لم تعد نزالات الملاكمة في موسم الرياض أحداثًا تنتهي بإعلان الفائز ورفع حزام البطولة، فقد صنعت مواجهات جمعت كبار الأبطال، وحسمت المنافسة على ألقاب عالمية، وأسهمت في كتابة فصول جديدة من تاريخ اللعبة. وبين الرياض ولوس أنجليس ولندن ولاس فيجاس، وصولًا إلى أهرامات الجيزة، تنوّع حضور الموسم بين تقديم النزالات ورعاية أحداث كبرى، ليصبح اسمه مرتبطًا بمواجهات تابعتها جماهير واسعة داخل الحلبات وعبر شاشات البث.

وتعكس هذه النزالات مسيرة من المنافسات التي جمعت القيمة الرياضية بالحضور الجماهيري والانتشار الدولي، وقدّمت للجمهور مواجهات حملت نتائج مؤثرة في مسيرة أبطالها وفي خريطة الألقاب العالمية، فيما يندرج «المكسيك ضد العالم»، الذي يجمع ساؤول كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي، ضمن أبرز أحداث الملاكمة في النسخة السابعة من موسم الرياض.

الرياض.. حلبة لتوحيد الألقاب

في 18 مايو 2024، احتضنت «المملكة أرينا» بالرياض مواجهة أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري، في نزال «حلبة النار»، الذي انتهى بفوز أوسيك بقرار منقسم من الحكام، وتتويجه بطلًا للعالم بلا منازع في الوزن الثقيل.

وحملت النتيجة أهمية تاريخية، إذ أصبح أوسيك أول بطل بلا منازع للوزن الثقيل منذ عام 1999، وأول ملاكم يجمع أحزمة المنظمات الأربع الكبرى في هذا الوزن، وهي رابطة الملاكمة العالمية «WBA»، والمجلس العالمي للملاكمة «WBC»، والاتحاد الدولي للملاكمة «IBF»، ومنظمة الملاكمة العالمية «WBO».

وبذلك، ارتبط اسم موسم الرياض بمواجهة أنهت انتظارًا امتد نحو ربع قرن لتتويج بطل بلا منازع في الوزن الثقيل، ورسّخت حضور العاصمة السعودية وجهةً لنزالات تحسم المنافسة على أكبر ألقاب اللعبة.

وفي وزن خفيف الثقيل، قدّم الموسم مواجهتي أرتور بيتربييف ودميتري بيفول، اللتين شكّلتا فصلين متتابعين من المنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع. ففي المواجهة الأولى، التي جرت في أكتوبر 2024، فاز بيتربييف بقرار الأغلبية بعد 12 جولة، وجمع الألقاب العالمية في هذا الوزن.

ثم عاد الملاكمَان إلى الحلبة في الرياض في فبراير 2025، ضمن نزال «The Last Crescendo»، الذي انتهى بفوز بيفول بقرار الأغلبية وانتزاعه لقب بطل العالم بلا منازع. ومنحت المواجهتان الجمهور فرصة متابعة تنافس متقارب بين اثنين من أبرز أبطال الوزن، في نزالات تبدّلت فيها هوية حامل الألقاب على أرض الرياض.

من لوس أنجليس إلى ويمبلي

وفي الثالث من أغسطس 2024، حملت «Riyadh Season Card» اسم الموسم إلى لوس أنجليس، في أول حدث ملاكمة يقدمه خارج السعودية، وتصدّرته مواجهة الأمريكي تيرينس كروفورد والأوزبكي إزرائيل مادريموف على أرض ملعب «BMO».

وانتهى النزال بفوز كروفورد بإجماع الحكام وإحرازه لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن فوق الويلتر، ليصبح بطلًا للعالم في أربع فئات وزنية مختلفة. وجمع الحدث بين التوسع الدولي للموسم وإنجاز رياضي أضاف لقبًا جديدًا إلى مسيرة أحد أبرز نجوم الملاكمة.

وفي 21 سبتمبر من العام نفسه، استضاف ملعب ويمبلي في لندن مواجهة أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا ضمن «Riyadh Season Card: Wembley Edition» أمام 96 ألف متفرج.

وحسم دوبوا النزال بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، محتفظًا بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الثقيل. وعكس الحضور الجماهيري الواسع قدرة النزالات التي يقدمها الموسم على استقطاب الاهتمام في أسواق تتمتع بتاريخ طويل وجمهور كبير في الملاكمة، وحمل هويته إلى أحد أشهر الملاعب في العالم.

لاس فيجاس.. حضور في المدرجات وعبر الشاشات

وفي 13 سبتمبر 2025، جمعت مواجهة كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيجاس اثنين من أبرز أسماء الملاكمة، في نزال على بطولة العالم بلا منازع في وزن فوق المتوسط، انتهى بفوز كروفورد بإجماع الحكام بعد 12 جولة.

وشهد ملعب «أليجانت» حضور 70.482 متفرجًا، فيما حقق الحدث إيرادات تذاكر تجاوزت 47 مليون دولار، مسجلًا أعلى إيرادات تذاكر لحدث في تاريخ الملعب.

ومن ناحية أخرى، حقق النزال 41 مليون مشاهدة على منصة نتفليكس، وتصدّر قائمة المنصة في 30 دولة، ودخل قائمة أكثر عشرة أعمال مشاهدة في 91 دولة، في مؤشر على اتساع وصول النزال إلى جماهير من أنحاء العالم.

أمام الأهرامات.. حضور للموسم في «Glory in Giza»

وفي مصر، حضر موسم الرياض راعيًا لحدث«Glory in Giza»، الذي نُظم عند أهرامات الجيزة في 23 مايو 2026، بتنظيم مشترك من «Matchroom» و«The Ring» وتصدّرته مواجهة أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن.

وانتهت المواجهة بفوز أوسيك بالضربة القاضية الفنية في الجولة الـ 11، واحتفاظه بلقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل. وأضاف الموقع التاريخي بُعدًا بصريًا مميزًا للحدث، الذي جمع منافسة عالمية في الملاكمة بمشهد أهرامات الجيزة، ضمن امتداد حضور الموسم خارج السعودية.

«المكسيك ضد العالم».. امتداد للإرث

ومثّل نزال «المكسيك ضد العالم»، الذي جمع كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، امتدادًا لحضور الموسم في الملاكمة العالمية، بعدما استرد كانيلو حزام المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط، إثر فوزه على مبيلي بعد منافسة قوية استمرت 12 جولة.

وجمعت المواجهة بين خبرة كانيلو، بطل العالم في أربعة أوزان، وطموح مبيلي في الحفاظ على لقبه، وقدّم خلالها الملاكمَان تنافسًا قويًا انتهى بعودة الحزام إلى النجم المكسيكي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته على أرض الرياض.

ومن الأحزمة التي توحّدت في الرياض، إلى عشرات الآلاف في مدرجات ويمبلي ولاس فيجاس، والملايين الذين تابعوا المنافسات عبر الشاشات، بنى موسم الرياض حضورًا في الملاكمة يعتمد على تقديم مواجهات ذات قيمة رياضية وانتشار جماهيري واسع، وجسّد «المكسيك ضد العالم» استمرار هذا التوجه في نسخته السابعة.