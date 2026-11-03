أخضر 17 يدشن معسكر قطر

دشّن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، الثلاثاء، تدريباته خلال معسكره الإعدادي في قطر ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تدريب تكتيكي، واختتم بمناورة مصغّرة.

ويشارك في المعسكر 21 لاعبًا، وهم: عبدالله الماس، مساعد الشمري، عبدالله النخلي، جواد الهاشم، نواف الهويري، حمد الشمري، أحمد إسحاق، يحيى طارق، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، تميم سراج، سلطان بن مهري، عبدالرحمن المامي، عبدالله الباتلي، شامان القحطاني، عبدالله الدوسري، أسامة الملفي، سيف القارح، فارس بوشقراء، حامد آدم.

ويخوض الأخضر السعودي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.