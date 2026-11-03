أخضر الشاطئية يدشن تحضيرات العربية

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره المصري، الخميس المقبل، في افتتاح منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2026.

وأجرى لاعبو أخضر الشاطئية حصتهم التدريبية على ملعب بورتو سعيد الشاطئي، تحت إشراف المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، حيث بدأت الحصة بتمارين لياقية بمشاركة جميع اللاعبين، تلاها تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، طبقوا خلالها عددًا من التمارين الفنية والتكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وكان الجهاز الفني للأخضر قد استدعى 14 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وهم: محمد العجمي، حسام كعمان، حسن آل عيد، أحمد الهمامي، خالد وهيب، ربيع سفياني، رمزي دكمان، سلمان الرشيدي، عمر يحيى، قاسم ديباجي، وليد اليوبي، ماجد شمهاني، مبارك الدوسري، نايف هادي.

يُذكر أن أخضر الشاطئية يأتي في المجموعة الأولى من كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2026، وإلى جانبه منتخبات مصر، موريتانيا، والعراق.