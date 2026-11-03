إيراولا: نتائج فنربخشة الأوروبية خادعة

حذر الإسباني إندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من الاستهانة بفنربخشة التركي، عندما يصطدمان الأربعاء بالجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، مشددًا على أن المواجهة تحمل في طياتها الكثير من التحديات.

وكسب الفريق «الأحمر» مبارياته الثلاث الماضية في البطولة، وسجل 12 هدفًا واستقبل سبعة، بينما يملك فنربخشة نقطة واحدة واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

وستكون المواجهة هي الأولى بين الفريقين، لكن فنربخشة خاض 12 مباراة ضد فرق إنجليزية على ملعبه، فاز في أربع، وتعادل مرتين، وخسر ستًا، بينما كسب ليفربول مرة واحدة من ثماني مباريات على الأراضي التركية مع تعادل واحد، وستة خسائر بحسب «يويفا».

وقال إيراولا في مؤتمر صحافي الثلاثاء عقده في إسطنبول: «دائمًا ما يكون اللعب في تركيا صعبًا، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لأن فنربخشة فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين ويتمتعون بالخبرة، ويعرفون كيف يلعبون في هذه البطولة، لذا علينا أن نبدأ المباراة بقوة ونحاول تحطيم معنوياتهم وزخمهم الجماهيري».

ورفض المدرب الإسباني عقد مقارنات بين أداء الفريق في «الأبطال» والدوري الإنجليزي وقال: «من المبكر جدًا إجراء مقارنات. نريد مواصلة الأداء المميز الذي نقدمه أوروبيًا، حيث أمامنا فرصة لتسجيل الفوز الرابع، ومحاولة التأهل، ثم السعي لإنهاء دور المجموعة ضمن المراكز الثمانية الأولى».

وعن الفريق التركي على ضوء استقالة مدربه إسماعيل كارتال، وتولي مساعده الهولندي ديرك كويت المهمة أوضح: «المدرب تغير، لكن اللاعبين كما هم، ونعرف معظمهم، ونعرف الفريق جيدًا. من الواضح أننا لا نملك مباريات كثيرة لتحليلها مع كويت كما كان الحال مع سلفه، لكنني أعتقد أنهم ما زالوا يلعبون بالأسلوب نفسه».



وحول نوع المباراة التي يتوقعها من خط وسط فنربخشة قال: «يتمتع خط وسطهم بمستوى فني عالٍ. إذا منحنا لاعبيهم وقتًا طويلًا للاستحواذ على الكرة أو لم نضغط عليهم بالشكل الأمثل، فسنتكبد خسائر فادحة.. يجب علينا تحسين ضغطنا، ومحاولة السيطرة على مجريات المباراة، وعدم السماح لهم باكتساب الثقة، فهم أيضًا ذوو خبرة، ويعرفون كيف يلعبون هذا النوع من المباريات في هذه البطولة».

ورغم الخسارة أمام أرسنال في الدوري الممتاز الأحد 0ـ1 إلا أن إيراولا راضٍ بشكل عام عن الأداء قائلاً: «من الصعب تقبّل الهزيمة لكن بصراحة، أنا راضٍ عن الكثير من الأمور التي قدمناها في المباراة الأخيرة. مع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى التحسن، خاصةً في منطقة الجزاء. أعتقد أننا بحاجة إلى لمس الكرة أكثر داخل منطقة الست ياردات. في كثير من الأحيان، نحضر بأعداد كبيرة هناك، لكننا لا نتحرك بالشكل الصحيح، ولا ننتظر الكرات المرتدة».

وتضم تشكيلة فنربخشة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والحارس البرازيلي إيدرسون وهما يعرفان أسرار ليفربول جيدًا إبان لعبهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوكاكو واجه ليفربول 20 مرة، منها ثماني مرات مع إيفرتون، وسجل ثلاثة أهداف في ديربي الـ«ميرسيسايد». أما أديرسون الحارس السابق لمانشستر سيتي فاصطدم به 17 مرة، منها مباراتان بربع نهائي دوري الأبطال موسم 2017ـ2018 وفاز «الريدز» في جولتي الذهاب والإياب.