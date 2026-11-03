نيوم يعطل الدحيل.. ويخطف الصدارة

خطف فريق نيوم الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية بفوزه على ضيفه الدحيل القطري 3-0، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

فعلى ملعب نادي الوطني في تبوك، لم ينتظر نيوم كثيرًا من الوقت، وباغت الضيوف بهدف مبكر عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة عند الدقيقة 4، وبعدها بست دقائق عزز تقدمه بهدف ثانٍ أحرزه عبد الملك العييري «10»، قبل أن يعود بن رحمة مجددًا، ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه «87».

ورفع نيوم رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الدحيل الذي تراجع إلى المركز الثالث بعد أن مني بخسارته الأولى في البطولة، بينما صعد الشباب العماني إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط بعد فوزه الكبير 4-0 على شعب حضرموت اليمني متذيل الترتيب دون نقاط.

ويتجدد الموعد بين نيوم والدحيل في 24 نوفمبر الجاري على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة العاصمة القطرية لحساب الجولة الرابعة من البطولة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى ربع نهائي البطولة، الذي تلعب منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 2 إلى 17 مارس المقبل.