رسميّا.. النصر يتحرك.. وينتظر رد الاتحاد الآسيوي

تنتظر شركة نادي النصر رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خطابها الرسمي، الذي طلبت فيه معرفة مسببات تأجيل مباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام الوصل الإماراتي، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادر «الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، أرفقت الإدارة النصراوية في خطابها جميع المستندات التي تثبت توفير أذونات الهبوط والموافقات الرسمية اللازمة لاستقبال الفريق الإماراتي، إضافة إلى رقم رحلة الطائرة الخاصة الذي أرسله نادي الوصل الإماراتي، قبل أن يغيّر قراره بشأن المغادرة إلى الرياض.

وبيّنت المصادر أن إدارة النصر تعتزم المضي في جميع الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق النادي، بالتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي أصدر، الأسبوع الماضي، قرارًا بتأجيل مباراة النصر والوصل، دون إيضاح المسببات القانونية لذلك.