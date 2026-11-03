3 تجريبيات تجهز أخضر الصالات في المجر

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره في المجر، والذي يمتد حتى 12 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر يخوض أن أخضر الصالات خلال معسكره ثلاث مباريات تجريبية دولية أمام منتخبات الكويت، المجر، وصربيا.

وأجرى لاعبو أخضر الصالات حصتهم التدريبية تحت إشراف الإسباني أندريو بلازا، مدرب المنتخب، حيث بدأت الحصة بتمارين لياقية، تلتها تمارين فنية وتكتيكية.

وكان الجهاز الفني للأخضر قد استدعى 14 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: حمود الدهان، أحمد الدوغاني، مهدي الحرقان، عبدالرحمن الحواس، خالد وليد، فرحان الأسمري، صالح القرني، عبدالله العقيلي، إيهاب أحمد، معاذ العسيري، فهد الجهني، عبدالله المغربي، عبدالله الدوسري، فهد الرديني.