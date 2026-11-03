غلطة سراي يحقق الانتصار الثاني.. وسبورتينج يستعيد التوازن

حقق فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم، فوزه الثاني تواليًا عندما تغلب على ضيفه شتوتجارت الألماني 2-0 الثلاثاء في إسطنبول ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الروسي أليكسي باتراكوف الهدفين في الدقيقتين 12 و15.

وحقق غلطة سراي انتصاره الثاني بعد الأول على ليل الفرنسي 4-2، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في بداية مشواره في المسابقة أمام سبورتينج البرتغالي 1-3 وبرشلونة الإسباني 1-4.

كما هو الفوز الخامس تواليًا في مختلف المسابقات لمتصدر الدوري التركي.

في المقابل، دخل شتوتجارت منتشيًا بفوزه الكبير على باير ليفركوزن 4-2 في البوندسليجا، لكنه مني بخسارته الأولى في المسابقة بعد فوزين على فيكينج النروجي 3-1 وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-0 وتعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني 1-1، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع مؤقتًا.

وفي مباراة استعاد سبورتينج البرتغالي توازنه بفوز ثمين على مضيفه شاختار دانييتسك 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن المعتمد للمباريات البيتية للفريق الأوكراني.

وسجل الإيطالي عيسى دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وعوض سبورتينج خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاسك لينتس النمسوي 2-3 محققًا فوزه الثالث بعد الأول على غلطة سراي (3-1)، والثاني على لنس الفرنسي 2-0.

ومني شاختار دانييتسك بخسارته الثانية تواليًا بعد الأولى إمام إنتر ميلان الإيطالي 0-1، فتجمد رصيده عند أربع نقاط من تعادل مع أيندهوفن الهولندي (1-1) وفوز على أيك أثينا اليوناني (3-1).

وهو الفوز الثالث لسبورتينج على شاختار دانييتسك في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن وجميعها بنتيجة 1-0.