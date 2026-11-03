في التوقف.. الشباب يواجه الخلود تجريبيا

يخوض فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام نظيره الخلود ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف المتزامنة مع «أيام فيفا» حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وقرر الألماني توماس ليتش، مدرب الفريق العاصمي، منح لاعبيه راحة لمدة ستة أيام بعد تأجيل مواجهات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي التي تسبق فترة التوقف.

وينتظر أن يتم تحديد موعد المواجهة التجريبية بين الشباب والخلود خلال الأيام المقبلة.

ووضع المدرب الألماني برنامجًا متكاملًا في فترة التوقف، ويتضمن التركيز على معالجة الأخطاء الفنية ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تجهيز العناصر التي تحتاج إلى مزيد من الدقائق التنافسية حسب المصادر ذاتها.

وقبل التوقف، صعد الفريق الشبابي إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات مقابل ثلاث هزائم في 11 جولة.