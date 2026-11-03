10 جولات بلا خسارة.. الوحدة يعبر الرائد

حافظ فريق الوحدة الأول لكرة القدم على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدف دون مقابل، الثلاثاء، على ملعب نادي الرائد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وأحرز النيجيري بيتر أولاينكا، مهاجم الوحدة، هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة «13»، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف، ليحافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا انتصاره الرابع في الدوري.

ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، جمعها من أربعة انتصارات وستة تعادلات، دون أي خسارة بعد مرور عشر جولات.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند عشر نقاط في المركز الـ 11 مؤقتًا، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، مقابل ست هزائم.