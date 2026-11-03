ثنائية هلالية ترسّخ التفوق على شباب الأهلي

عزَّز فريق الهلال الأول لكرة القدم أفضليته التاريخية على منافسه شباب الأهلي الإماراتي وهزمه بهدفين دون رد في الرياض، مساء الثلاثاء، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجّل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز هدفي المباراة في الدقيقتين 6 و46.

ومنذ تكوين الفريق الإماراتي عام 2017 عبر اندماج الثلاثي الشباب والأهلي ودبي، تواجه مع الهلال 6 مرات، فاز «الأزرق» بأربعٍ منها، فيما خسر واحدة، وتعادل في مثلها.

وجاءت جميع مواجهاتهما في مرحلة الدوري من المسابقة الآسيوية الأقوى، مقابل مباراة واحدة ضمن الأدوار الإقصائية عام 2022 فاز بها الهلال 3ـ1.

وعرقل الفريق العاصمي مسيرة انتصارات منافسه الإماراتي التي استمرت على مدى الجولات الثلاث الأولى، وكلّفه أول تعثر في البطولة.

وبخسارة شباب الأهلي، يبقى مواطنه العين الفريق الوحيد في البطولة الذي يملك العلامة الكاملة بواقع 12 نقطة.

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام الشمال القطري 1ـ3، ورفع رصيده إلى 9 نقاط مرتقيًا للمركز الثاني خلف العين الإماراتي المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط بالتساوي مع الهلال، وهبط إلى المركز الرابع.

وسيحل الهلال في الجولة الخامسة ضيفًا على نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 23 نوفمبر الجاري، فيما سيستقبل شباب الأهلي فريق القادسية السعودي خلال اليوم التالي.