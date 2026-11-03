الأرجنتين تبدأ حقبة ما بعد ميسي

اختار ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أول تشكيلة منذ اعتزال القائد ليونيل ميسي اللعب الدولي، واستدعى 28 لاعبًا لخوض مباراتين تجريبيتن في نوفمبر أمام أوروجواي وكوستاريكا.

ومنذ ظهوره الأول في 2005 لعب ميسي 208 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 126 هدفًا وهما رقمان قياسيان. وغاب اللاعب عن 32 مباراة رسمية وتجريبية بداعي الإصابة أو الإيقاف أو للراحة.

واستدعي المدرب آرون أنسيلمينو «21 عامًا» مدافع تشيلسي لتشكيلته للمرة الأولى، وعاد جونزالو مونتيل لاعب ريفر بليت وماريانو ترويلو مدافع بارما إلى التشكيلة، مع بدء سكالوني في تشكيل المنتخب في غياب قائده لأعوام طويلة.

وتضم التشكيلة أيضًا عددًا من اللاعبين البارزين، من بينهم أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز وخوليان ألفاريز.

وانضم الحارس إميليانو مارتينيز إلى التشكيلة على الرغم من إصابته بكسر في الفك أثناء اللعب مع تشيلسي، لكن سيتعين تقييم جاهزيته قبل المباراتين.

وغاب رودريجو دي بول وجيوفاني لو سيلسو عن التشكيلة، وكان المهاجم لاوتارو مارتينيز والمدافع كريستيان روميرو من أبرز الغائبين بسبب الإصابة.

وتستضيف الأرجنتين منافستها أوروجواي في 13 نوفمبر على ملعب «لا بومبونيرا» قبل مواجهة كوستاريكا في 17 من الشهر ذاته على ملعب «ماريو ألبرتو كيمبس» في كوردوبا.