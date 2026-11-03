جاردين: فاعلية الهلال صنعت الفارق

حمّل البرازيلي أندريه جاردين، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، الأخطاء الدفاعية مسؤولية الخسارة أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، نافيًا وجود تأثير سلبي لتغييراته في مجريات المباراة.

وفي مؤتمر صحافي أعقب الخسارة 0ـ2 من الهلال قال: «واجهنا خصمًا عالي المستوى من جميع النواحي، سواء اللاعبين أو المدرب، وكنا ندرك صعوبة المباراة. تقاسمنا الاستحواذ، وكانت مواجهة جميلة، لكننا ارتكبنا أخطاء لا يمكن ارتكابها في هذا المستوى، وكلفتنا النقاط الثلاث».

ورفض المدرب تحميل التغييرات مسؤولية ما حدث، موضحًا: «لم أعتقد إطلاقًا أن التغييرات كانت حاسمة في المباراة، استبدلنا الظهير الأيمن بسبب حصوله على إنذار، وجاء التبديل الثاني بسبب الإصابة». في المقابل أقر بوجود خلل دفاعي في الهدف الثاني، موضحًا: «كان يجب علينا التعامل مع الموقف بشكل أفضل».

واكتفى جاردين بالتأكيد على تدوير اللاعبين دون تغيير الخطة، وقال: «لم يتغير شيء إطلاقًا في تخطيطنا للمباراة، طبقنا التدوير فقط»، مشددًا على ضرورة الاعتراف بقوة المنافس وتجنب الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه.

وفي قراءته للفارق بين الفريقين، أشار جاردين إلى تفوق الهلال في استثمار الفرص والتعامل مع مجريات اللقاء، وقال: «إنتاجية الهلال انعكست في المباراة. كرة القدم تعتمد على الفاعلية، وهم كانوا أكثر فاعلية منا في الحالتين الدفاعية والهجومية».

وبعد تعثره للمرة الأولى في البطولة، تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط بالتساوي مع الهلال، وهبط إلى المركز الرابع.