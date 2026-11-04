واتكينز: عاقبنا شباب الأهلي.. والهتافات تحفزني

تحدث الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن رغبته في بناء علاقة قوية مع جماهير ناديه، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذي حققه «الأزرق» على شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى هلاليًا بهدفين سجلهما واتكينز، قال اللاعب الإنجليزي: «عندما تنضم إلى نادٍ جديد، تريد إبهار الجميع، ومن المهم أن تحظى بثقة الجماهير، وأريد أن أبادلهم هذه الثقة وأكوّن علاقة جيدة معهم. الجماهير التي تغني باسمي تبعث في نفسي حافزًا كبيرًا».

وعن المباراة، ذكر: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، واجهنا خصمًا صعبًا، واستطعنا معاقبته على أخطائه. حتى مع تمريرهم للكرات، لم يتمكنوا من صنع خطورة، وحققنا الانتصار، وهذا هو الأهم».

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام الشمال القطري 1ـ3، ورفع رصيده إلى 9 نقاط مرتقيًا للمركز الثاني خلف العين الإماراتي المتصدر بـ 12 نقطة.