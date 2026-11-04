إنزاجي: تقدمنا خطوة.. وأخرجت دهل بسبب البطاقة

وصف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفوز على شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخطوة للأمام، مبديًا سعادته بنجاح اللاعبين في إرضاء الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «كنا ممتازين، واجهنا خصمًا قويًا، فاز بجميع مبارياته في البطولة قبل مواجهتنا، وحققنا خطوة للأمام، وسعيد بما قدمه اللاعبون لإسعاد جماهيرنا».

وشرح إنزاجي سبب استبدال صبري دهل، الظهير الأيمن، خلال الشوط الأول بالقول: «صبري لعب مباراة جيدة، لكن بعد البطاقة الصفراء لم نرغب في المخاطرة به، وكنا متخوفين من حصوله على بطاقة أخرى، وكان لا يزال لدينا خمسة تغييرات فقررنا استبداله». وأضاف: «أحيي صبري وأحثه على الاجتهاد، هو لاعب شاب وواعد ولديه مستقبل كبير».

وعن التغييرات في التشكيلة، قال: «اضطررنا للتغيير نتيجة ضغط المباريات والغيابات»، مضيفًا: «كان لدينا بعض الغيابات، نيفيش ومارتينيلي وسامرفيل وسالم، وطرأت تغييرات عديدة على الفريق، لكنني سعيد بالأداء».

وكشف مدرب الهلال عن تطلعه لعودة الغائبين، قائلًا: «نأمل أن يكون سالم متاحًا في المباراة المقبلة، هو ومارتينيلي وسامرفيل ونيفيش، وجميع الغائبين».

وتحدث عن الجوانب التكتيكية، موضحًا طريقة تحرك فريقه بين حالتي الاستحواذ وفقدان الكرة: «عندما كانت الكرة معنا كنا نلعب 4ـ3ـ3، وعندما كانت مع المنافس نلعب بثلاثة مدافعين، لكن عند استحواذنا على الكرة كان صبري يتحول إلى جناح».

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام الشمال القطري 1ـ3، ورفع رصيده إلى 9 نقاط مرتقيًا للمركز الثاني خلف العين الإماراتي المتصدر بـ 12 نقطة.