بأسرع رباعية.. باريس يحطم رقم الريال

أصبح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم أسرع من يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا بعدما تقدم 4-0 على مضيفه فياريال الإسباني بعد 16 دقيقة وثانيتين الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة.

افتتح البرتغالي جواو نيفيش التسجيل في الدقيقة التاسعة قبل أن يهز الفرنسيين ديزيريه دوي وسيني مايولو، الإسباني، قبل أن يسجل الرابع الدولي الإسباني رويز، ويمنح فريقه الامتياز بحسب «أوبتا».

وكان الرقم السابق مسجلًا باسم ريال مدريد الإسباني أمام دينامو زغرب الكرواتي في مباراة استضافها ملعب «سانتياجو برنابيو» في نوفمبر 2011 ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال، وانتهت المواجهة حينها بفوز ريال مدريد بنتيجة «2-4».

وجاءت الأهداف الأربعة التاريخية لريال مدريد في أول 20 بتوقيع الفرنسي كريم بنزيما «2»، والإسباني خوسيه كاييخون «6» والأرجنتيني جونزالو هيجواين «9»، وكان مسعود أوزيل آخر الموقعين على الرباعية الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 20.

وسجل باريس، حامل اللقب الموسمين الماضي، أكبر حصيلة تهديفية في أول ثلاث جولات في دوري الأبطال الموسم الجاري برصيد 14 هدفًا قبل مواجهة فياريال.