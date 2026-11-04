إنزاجي يريح الهلاليين 10 أيام

قرَّر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، منح لاعبيه إجازة لمدة 10 أيام، عقب الفوز على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين نظيفين، الثلاثاء، في رابع جولات مجوعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ومنح تزامن فترة التوقف بسبب ارتباطات المنتخبات، مع تأجيل مباريات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، مساحة زمنية أمام الجهاز الفني لاتخاذ هذا القرار.

وسيستأنف الفريق تدريباته 14 نوفمبر الجاري، وسط فترة التوقف، من أجل التحضير لاستئناف المنافسات محليًا وقاريًا.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت عبر بيان بثّته، الثلاثاء، تأجيل مباريات الجولة الـ 13، التي كانت مجدولة بين الخميس والسبت المقبلين، في أعقاب قرار ترحيل بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية، وما ترتب على تغيير موعدها من إتاحة مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية.

وستُنظم كأس آسيا خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بدلًا عن موعدها المحدد سلفًا، من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.