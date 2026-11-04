قرار الرابطة يغير حسابات الاتحاد

تسبب تأجيل مباريات الجولة الـ13 التي أعلنت عنها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى الإعلان عن إعادة جدولة مباريات الدوري السعودي بعد تأجيل كأس آسيا، في فتح الإدارة الاتحادية ملف معسكر الفريق الأول لكرة القدم الذي كان مقررًا له شهر يناير المقبل، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ«الرياضية».

وكانت الإدارة الاتحادية قد استقرَّت على مدينة ماربيا الإسبانية من أجل احتضان معسكر الفريق خلال فترة التوقف الشتوية المقبلة، التي تتزامن مع خوض نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن إدارة الاتحاد ستحدد آلية المعسكر الجديد بناءً على الجدولة الجديدة التي ستصدرها رابطة الدوري السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعود بعثة الاتحاد إلى ماربيا مجدَّدًا بعد أن احتضنت المدينة الإسبانية المعسكر الصيفي للفريق، لتصبح وجهته التحضيرية للمرة الثانية خلال الموسم الجاري.