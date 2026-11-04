أزمة تمنع رحيل بوسيتش

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن الظروف المالية التي يمر بها النادي الأهلي تشكّل عائقًا أمام مساعي إدارته لإنهاء عقد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، والتعاقد مع بديل له، في ظل عدم رضا الأهلاويين عن النتائج.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تدرس الإدارة عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الهولندي، فيما تعوق الالتزامات المالية المترتبة على إنهاء عقده حسم ملف التغيير الفني.

من جانب آخر، منح الجهاز الفني، بقيادة بوسيتش، لاعبي الفريق إجازة لمدة سبعة أيام، بعد تأجيل الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع بوسيتش في السادس من أغسطس الماضي، بعقد يمتد لموسمين حتى يونيو 2028، خلفًا للألماني ماتياس يايسله.