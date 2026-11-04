بايرن يسقط أتلتيكو بثنائية كارل ولايمر

عاد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم بانتصار ثمين من قلب العاصمة الإسبانية، بعد فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0، في المواجهة القوية التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في الجولة الرابعة ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر دفاعي من الجانبين وصراع محتدم في خط الوسط، قبل أن ينتفض الفريق البافاري في الشوط الثاني ويفرض أسلوبه وهجومه الضاغط على أصحاب الأرض.

وافتتح البديل الشاب لينارت كارل التسجيل لبايرن ميونيخ عند الدقيقة 54 بلمسة متقنة هزت شباك الروخي بلانكوس، ليمنح فريقه التقدم ويزيد من الضغوط على تشكيلة المدرب دييجو سيميوني.

وفي الدقيقة 74، قضى النجم النمساوي كونراد لايمر على آمال أتلتيكو مدريد في العودة بالنتيجة، بعدما أطلق قذيفة قوية استقرت في المرمى معلنة الهدف الثاني وتأكيد النقاط الثلاث للعملاق البافاري.

بهذا الفوز الاستراتيجي، يرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ثمانية نقاط ليعزز موقعه في المركز الرابع عشر مرحلة المجموعات، في حين بقى أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط المركز الـ44.