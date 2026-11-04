الدفاع يرسم انتصار الهلال.. وواتكينز يكمل 13 مساهمة

تكفل قلبا دفاع بصناعة هدفي انتصار فريق الهلال الأول لكرة القدم على منافسه شباب الأهلي الإماراتي «2ـ0» في الرياض، الثلاثاء، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل المهاجم الإنجليزي أولى واتكينز الهدفين، بصناعة السنغالي خاليدو كوليبالي، والتركي يوسف أكتشيشيك، مدافعي الفريق.

وللمرة الأولى يقدم اللاعب التركي تمريرة حاسمة مع الفريق العاصمي، أمّا كوليبالي فرفع عدد الأهداف التي صنعها بقميص الهلال إلى سبعة، منها اثنان في البطولة الآسيوية.

من جهته، سجل واتكينز هدفين في مباراة واحدة للمرة الثانية مع الهلال، بعد ثنائيته أمام التعاون، 12 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأصبح في رصيده 8 أهداف إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، بإجمالي 13 مساهمة تهديفية، في 11 مشاركة مع الهلال.