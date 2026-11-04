بعد 9 مباريات.. يونايتد يستعيد الانتصارات أمام روما

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا طال انتظاره بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه روما لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

وخاض يونايتد اللقاء على أمل تحقيق انتصار غاب عنه في آخر تسع مباريات بكل المسابقات، وبدا أن المهمة باتت مستحيلة بعدما اهتزت شباكه مرتين في غضون ست دقائق.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس سولي، قبل أن يسجل المهاجم الهولندي دونييل مالين الهدف الثاني من ركلة جزاء «17». ويعد هذين الهدفين هما الأسرع لفريق زائر إلى «أولد ترافورد» في منافسة أوروبية كبرى بحسب «أوبتا».

وفي الشوط الثاني تبدلت الأحوال إذ قلص البرتغالي برونو فرنانديش قائد يونايتد الفارق من علامة الجزاء «58» قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي ماتياس كونيا ثنائية في غضون ثلاث دقائق، ليمنح فريقه الفوز الثاني مقابل خسارتين ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر مؤقتًا.

وطرد كونيا في الدقيقة الأولى من الزمن المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.



أما روما فتجرع الخسارة الثانية وتراجع إلى المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط. وبهذه النتيجة يكون يونايتد قد فاز الآن في جميع مبارياته الخمس على ملعبه ضد فريق العاصمة الإيطالية، مسجلاً 18 هدفًا.

وحصل فرنانديش، على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وأوضحت مجموعة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة: «قدّم أداءً قياديًا مميزًا في الشوط الثاني، وقاد يونايتد إلى عودة رائعة. كان دائمًا يسعى لخلق الفرص في الثلث الهجومي الأخير، وكان له دور حاسم بتسجيله ركلة الجزاء وصناعته هدفًا حاسمًا».